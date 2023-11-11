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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رشاد العليمي: ما يحدث في فلسطين اليوم نتيجة تخاذل المجتمع الدولي

رشاد العليمي
رشاد العليمي
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قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، القمة تؤكد دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وحقوقه المشروعة، مؤكدًا أن ما يحدث في فلسطين اليوم يأتي نتيجة تخاذل المجتمع الدولي.

وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم السبت، خلال كلمته بـ القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، أن ما يحدث في فلسطين هو نتيجة متوقعة عند تجاهل الحق ورفض جميع مبادرات السلام وفرض الاحتلال سياسات الأمر الواقع.


وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، القضية الفلسطينية ما زالت في قلب أولوية العالم العربي، فلا يجب تصفيتها ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين.

التهجير القسري الشعب الفلسطيني القمة العربية الإسلامية