برلمانية: المصريون لديهم عزيمة وإصرار على الاحتشاد أمام صناديق الانتخابات لدعم الرئيس السيسي

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى، إن التحديات الإقليمية والدولية التى تهدد أمننا القومى، تتطلب من جميع المصريين الاصطفاف خلف القيادة السياسية، والاحتشاد أمام صناديق الانتخابات للتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وإظهار مصر بالشكل اللائق أمام العالم.

وأضافت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى، أن كل مواطن يجب أن يكون مؤمنا بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، ومباشرة حقوقه السياسية، ولا يجب أن نستمع للدعوات الخبيئة التى يروجها البعض بأن الانتخابات نتائجها محسومة، فالمنظمات الحقوقية الأجنبية وأعداء مصر فى الخارج يتربصون بمصر، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، بإثارة الفتن والشائعات، ولذلك لا يجب أن نمنح لهم تلك الفرصة، وأن يكون لدينا عزيمة وإصرار على المشاركة الايجابية والاحتشاد أمام لجان الانتخابات للتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسى.

جاء ذلك فى كلمتها أمام المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة الجيزة، بمشاركة د. ممدوح محمد محمود رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب، والأمين العام وأمين التنظيم وأعضاء الهيئة البرلمانية، ورؤساء الأمانات المركزية، وأمناء المحافظات، وحشد كبير من أهالى الجيزة.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن المصريين سيكونوا على قدر المسئولية خلال ايام الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وسيكتب المصريون ملحمة جديدة تضاف إلى الملاحم التى سطروها على مدار السنوات الماضية، وسيكون الشباب والمرأة فى مقدمة الصفوف، وسيكون لهم دور قيادى ومشاركة واسعة فى الانتخابات الرئاسية، مثلما تصدروا المشهد فى ثورة 30 يونيو، والاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية خلال السنوات الماضية، فضلا عن دورهم المهم والرئيسى فى جمع توكيلات التأييد لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلا عن دور المراة المهم فى معركة الوعى ومواجهة الشائعات التى يروجها أعداء الوطن فى الداخل والخارج.

وأشارت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى إلى أنه من الواجب علينا جميعا أن نصطف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وللحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ولمواجهة التحديات الخارجية التى تهدد الأمن القومى، حيث سيشهد التاريخ أن الرئيس السيسى نجح فى قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان رغم المخططات والمؤامرات التى استهدفت مصر وأمنها.