كولر يطير إلى سويسرا عقب لقاء الجونة لقضاء إجازة سريعة

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على السفر إلى بلاده عقب خوض مباراة الجونة لقضاء إجازة سريعة مستغلا فترة الراحة السلبية بسبب التوقف الدولي.

وحصل كولر على موافقة من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي على إذن بالسفر لزيارة عائلته وإنهاء بعض الأمور الخاصة هناك.

ومن المقرر أن يعود بعدها لقيادة الفريق لخوض مباراة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة، في الساعة الخامسة مساءً، على ملعب خالد بشارة، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.