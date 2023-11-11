فرنسا تحيي الذكرى الـ105 لهدنة عام 1918 التي أنهت الحرب العالمية الأولى

السبت 11/نوفمبر/2023 - 03:10 م

وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إكليلل من الزهور على تمثال "جورج كليمنصو" آخر رئيس وزراء فرنسي إبان الحرب العالمية الأولى، كما وضع إكليلا من الزهور ثم وقف دقيقة صمت تكريما لذكراه، وذلك في إطار مراسم إحياء الذكرى الـ105 للهدنة التي أنهت القتال في الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر 1918.

كما توجه الرئيس الفرنسي إلى "قوس النصر" النصب التذكاري الشهير وسط العاصمة الفرنسية باريس، مرورا بجادة الشانزيليزيه، وكان محاطا بالحرس وخيالة الحرس الجمهوري، وبدأت المراسم الرسمية هناك بإيقاد شعلة الجندي المجهول حيث تم إحياء الذكرى المئوية لإشعال هذه الشعلة التذكارية لأول مرة على قبر الجندي المجهول.

وقال ماكرون - بهذه المناسبة - " في 11 نوفمبر 1923، عند قبر الجندي المجهول، أشعلت شعلة لأول مرة ولم تنطفئ منذ ذلك الحين، وفي أصعب أوقات الحرب العالمية الثانية، لم يجرؤ الأعداء وقتها الذين كانوا يسيرون تحت القوس على عدم إعادة إشعالها، ولا نعرف شيئا عن الجندي المجهول لكنه يمثل كل جنود فرنسا، من كل أنحاء البلاد هو هذه المقاومة، هذه الفكرة المؤكدة عن فرنسا التي نعتز بها، ونضحي من أجلها"، مؤكدا أن هذه الشعلة "لن تنطفئ أبدا"، تكريما لأرواح ضحايا الحرب.

بعد ذلك، قام الرئيس الفرنسي بتحية الحاضرين من بينهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ورئيسي غرفتي البرلمان جيرار لارشيه ويائيل براون بيفيه، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمواطنين الذين جاؤوا خصيصا لإحياء ذكرى "يوم الهدنة".

جدير بالذكر أنه في مثل هذا اليوم 11 نوفمبر 1918، انتهت الحرب العالمية الأولى بالهدنة التي وقعتها ألمانيا مع قوات الحلفاء.