أردوغان: العالم الإسلامي يبدي موقفا موحدا واضحا حيال القضية الفلسطينية

السبت 11/نوفمبر/2023 - 02:40 م

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العالم الإسلامي يبدي موقفا موحدا حيال ما يحدث في فلسطين، وسيقوم بتعزيز موقفه من خلال القرارات التي ستتخذ وسيتم تنفيذها.

وقال أردوغان، في كلمته خلال أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والتي تعقد بالرياض - إن "الكلمات تعجز عن وصف ما يجري في غزة ورام الله منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يتم استهداف المستشفيات والمعابد والمدارس والمخيمات وسيارات الإسعاف بشكل وحشي وبربية لا مثيل لها في التاريخ، ورأينا جثث الأطفال الأبرياء مصطفة في ممرات المستشفيات وأمهات تحتضن أولادهم المفارقين للحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلتهم بين الركام والحطام".

وأضاف أن إسرائيل تحاول أن تنتقم من أحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء، وتلك الأعمال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية لاي يمكن القبول بها، مشيرا إلى أن سكان الضفة يتأثرون سلبا بما يجري في غزة أيضا.

وأوضح أردوغان أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن من فقدوا أرواحهم من الفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من 12 ألفا في غزة ورام الله، 73% منهم من النساء والأطفال، وتلك الحالة لا يمكن فهمها ولا اعتبارها ذريعة لأي فعل كان، قائلا "إن بقاء العالم أمام هذه الوحشية صامتا أمر يخجلنا جميعا".

ولفت إلى أنه في حين تم هدم غزة تقريبا كليا، لم تناشد الدول الغربية حتى بوقف إطلاق النار، ومن كانوا يدافعون عن الولايات المتحدة والغرب كانوا يدعون بحقوق الإنسان ونسوا ذلك أمام ممارسات إسرائيل.

وهنأ أردوغان الدول التي بذلت جهودا من أجل إيصال المساعدات إلى غزة، لافتا إلى تركيا بالتعاون مع مصر أرسلت 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى مطار العريش، وانطلقت يوم أمس سفينة مدنية محملة بـ 666 طنا من المساعدات الإنسانية ستصل ميناء العريش اليوم، مؤكدا إلى استمرار المساعي لمعالجة مرضى السرطان والأطفال خاصة.