الرئيس الأردني: العالم سيدفع ثمن الفشل في القضية الفلسطينية

قال الملك الأردني عبدالله الثاني، إن غزة تتعرض للقتل والتدمير ويجب أن تتوقف فورا وإلا فإن منطقتنا قد تصل لصدام كبير وتطال نتائجه العالم كله، مؤكدًا أنها العقلية ذاتها التي تدمر غزة.

وطالب بإعلان حل الدولتين لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.

وذكر العاهل الأردني: أهل غزة يتعرّضون لحرب بشعة يجب أن تتوقف وإلا وصلت منطقتنا لصِدام كبير يؤثّر على العالم.

ودعا إلى تحاف سياسي لوقف الحرب وعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أننا نقول للعالم كله، أن العالم سيدفع ثمن الفشل في القضية الفلسطينية.

واعتبر أنه لا يمكن السكوت على الأوضاع الكارثية في غزة بل يجب أن تكون الممرات الإنسانية مستمرة.

واعتبر أن منع غزة من كل المقومات جريمة حرب، مؤكدا أن الأردن سيواصل دعم الفلسطينيين.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة (العربية - الإسلامية)، بشكل استثنائي، لبحث التطورات الجارية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، عن دمج القمتين "العربية غير العادية" والإسلامية الاستثنائية" في قمة واحدة.

ومن المقرر أن تشهد القمة حضور دول غير عربية، مثل تركيا وإيران وباكستان التي تمتلك قدرات نووية، باعتبارهم من الدول الإسلامية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة.

تأتي القمة "العربية - الإسلامية" عقب اندلاع التطورات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتي اندلعت عصر يوم السابع من أكتوبر الماضي.