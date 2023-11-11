أمير قطر: من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الـ21

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إن القمة العربية الإسلامية تنعقد اليوم والأشقاء في فلسطين يمرون بما لا طاقة لبشر في تحمله.

وأضاف أمير قطر، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، أن المجتمع الدولي فشل في وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة، مؤكدا أنه يجب إيقاف جرائم الحرب الإسرائيلية في القطاع.

وتابع أمير قطر، أن ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات، حيث لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ، ومن كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الحادي والعشرين.