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السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس خراط لقيامه بتصنيع الاسلحة النارية داخل ورشته بالبدرشين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة اليوم  حبس مالك ورشة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات لقيامه، بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

وكانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك ورشة خراطة، بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة اعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف الورشة وأمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 طبنجات معدلة، 4 خزائن طبنجة، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات، كمية من أجزاء وأدوات التصنيع"، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

 

قاضي المعارضات حبس الأسلحة