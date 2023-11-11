الخارجية السودانية تندد بتدمير كوبري شمبات

السبت 11/نوفمبر/2023 - 02:31 م

نددت وزارة الخارجية السودانية بالتدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الدعم السريع للبنى التحتية للدولة وآخر حلقاته حتى الآن تدمير كوبري شمبات والذي يمثل جسرا حيويا يربط بين مدن وأحياء العاصمة الخرطوم.

وطالبت الخارجية السودانية، في بيان اليوم السبت، المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة الإرهابية وما سبقها من جرائم مماثلة، وتحميل مسئولية هذه الجرائم لقوات الدعم السريع المتمردة ولمن يقف وراءها من دول لا تزال تزود "المليشيا الإرهابية" بأسلحة الدمار وقتل المدنيين؛ مؤكدة أنه سيأتي الوقت الذي يتم فيه الكشف عنها وأن السودان يحتفظ بحقه في مطالبة تلك الدول بالتعويضات المناسبة عما لحقه من تدمير وخراب.

وذكرت أن قوات الدعم السريع المتمردة قامت فجر اليوم بتدمير جسر شمبات على نهر النيل الذي يربط مدينتي أمدرمان والخرطوم بحري، في محاولة يائسة لوقف تقدم القوات المسلحة المسنودة بجموع الشعب السوداني.

وأكدت الخارجية السودانية أن هذه الجريمة النكراء تأتي امتدادا لاستراتيجية التدمير الممنهج للدولة السودانية التي لجأت إليها "المليشيا الإرهابية" بعد فشلها في الاستيلاء على السلطة بالقوة وهزيمتها في ميادين القتال، حيث سبق جريمة اليوم تدمير وإحراق عدد من المؤسسات الاقتصادية الإستراتيجية والمرافق العامة، والجامعات، والمستشفيات والمراكز الثقافية والدينية في العاصمة وعدد من الولايات، وأن من أحدث هذه الجرائم محاولة إحراق مصفاة الخرطوم الاسبوع الماضي.