122 مليون دولار حصيلة Killers of The Flower Moon في 3 أسابيع

يواصل فيلم الدراما "Killers of The Flower Moon" للمخرج مارتن سكورسيزي، حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 122 مليون دولار، حصد منها 55 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و67 مليونا في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 200 مليون دولار تقريبا، وفق موقع بوكس اوفيس موجو.

تدور أحداث الفيلم في إطار ملحمي، حيث يستند إلى كتاب ديفيد جران الأكثر مبيعًا والذي يحمل نفس العنوان ويتناول أحداثاً واقعية في عشرينيات القرن العشرين، حول مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط في شمال شرق أوكلاهوما في ظروف غامضة، مما تسبب في إثارة البلبلة والفوضى، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.

شارك سكورسيزي في كتابة السيناريو والحوار مع إريك روث، والفيلم من بطولة روبرت دي نيرو، ليوناردو دي كابريو، لي لي جلادستون، جيسي بليمونز، تانتو الكاردينال، جون ليثجو، بريندان فريزر، كارا جايد مايرز، جاني كولينز، جيليان ديون وجيسون إيسبيل.