تكريم العاملين بقسم جراحة الأورام بمستشفى سرطان الأقصر احتفالأ بمرور 5 أعوام على إنشائه

أقامت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، اليوم السبت، احتفالية لتكريم العاملين بقسم جراحة الأورام تزامنا مع مرور خمس سنوات على إنشاء القسم.

وحضر الحفل، قيادات مؤسسة شفاء الأورمان وقيادات وأطباء المستشفى، حيث تم إهداء الأطباء والممرضين والعاملين بالقسم دروع تكريم وشهادات تقديرا لجهودهم خلال السنوات الماضية، وعرفانا بالنجاح الكبير الذي تحقق من خلال إجراء مئات العمليات الجراحية الدقيقة داخل القسم.

وأكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إدارة المستشفي حريصة على إقامة مثل هذه الفعاليات لتوجيه الشكر لكل من يعمل بشكل جاد لخدمة المرضى داخل المستشفى، مشيرا إلى أن قسم جراحة الأورام واحد من أهم الأقسام داخل المستشفي ويضم كوكبة من كبار الأطباء، الذين نجحوا في إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية، موجها الشكر لكافة العاملين بالقسم على كل ما بذلوه خلال السنوات الماضية.

الاحتفالية (1)

الاحتفالية (9)

الاحتفالية (8)

الاحتفالية (10)

الاحتفالية (6)

الاحتفالية (7)

الاحتفالية (4)

الاحتفالية (3)

الاحتفالية (5)