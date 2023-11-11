الرئيس السوري: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي "سبب دائم لمشكلات المنطقة"

السبت 11/نوفمبر/2023 - 12:41 م

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم، واحتلاله أراضي سوريا ولبنانية هو السبب الرئيسي والدائم لكل مشاكل المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، بالعاصمة السعودية الرياض، على هامش مشاركتهما في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، حيث بحثا الدور العربي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن تطابق وجهات النظر إزاء حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة وقفها وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم الاتفاق على القيام بكل ما من شأنه من أجل تطويرها في المجالات كافة بما يستجيب لتطلعات ومصالح البلدين والشعبين.