حزب الله يعلن استهدافه موقعين داخل الأراضي المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة

أكد حزب الله اللبناني، أنه أستهدف موقع الجرداح بالقذائف المدفعية، كما أنه استهدف موقع حدب البستان بأسلحة صاروخية، وحقق فيه اصابات مباشرة.

وبين الحزب في بيان له أن ذلك يأتي في إطار دعمه للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية الاحتلال .

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت في وقت سابق بأن مبنى في كريات شمونة أصيب بصاروخ أو طائرة انتحارية.

كما سُمِعَ ‏انفجار هائل بالقرب من وادي هونين ومستعمرة مرغليوت داخل الأراضي المحتلة؛ فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هجوما مركبا وقع في الشمال حيث أُطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة انتحارية تجاه كريات شمونة و المنطقة المحيطة.

وكانت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي أغارت في وقت سابق من صباح اليوم على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومتراً داخل لبنان بحسب ما ذكرت قوات الاحتلال.