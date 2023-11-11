تجديد حبس متهمين بالاتجار في المخدرات بالخليفة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة الكلية، تجديد حبس متهمين بالاتجار في المخدرات، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، فى الخليفة.

وكانت النيابة قد امرت بعرض المضبوطات علي الطب الشرعي، وتحريز الأسلحة، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي، ووجهت لهم تهم الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط "عاطل"، و"ميكانيكى "لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم النيابة التى قررت ما تقدم.