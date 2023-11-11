محاكمة متهم بقتل جاره فى مشاجرة بدار السلام

أحالت النيابة العامة بدار السلام، متهم بقتل جاره، بسبب خلافات الجيرة، الى محكمة الجنايات، بتهمة القتل والتشاجر ، وحيازة أسلحة بيضاء، عقب تسلم تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث، وسماع اقوال مجرى التحريات فى الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه "رامي"، كان على خلاف قديم مع جاره، وكانا يتشاجران دائمًا، ويوم الواقعة قرر المجني عليه حل المشكلة، ولكن فور نزوله من المنزل باغته المتهم بطعنة غائرة نافذة في القلب أدت الي وفاته علي الفور.

تبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنها لشاب في العقد الثالث، مصاب بجرح طعني غائر في منطقة الصدر بالقرب من القلب، أدى إلى الوفاة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لكشف ملابساتها، كما استدعت شهود العيان لسماع أقوالهم .

كانت الاجهزة الامنية، قد تلقت بلاغا، بورود شاب جثة هامدة، اثر اصابته بطعنه نافذة، على يد جاره، باعداد التحريات تبين صحة الواقعة، وأمكن ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى باشرت التحقيق وقررت احالة المتهم الى المحاكمة.