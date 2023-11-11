وفاة سيدة أعلى سطح منزلها بالدقهلية إثر أزمة ضيق تنفس

عثرت ربة منزل على جثة شقيقتها أعلي سطح منزلها بمنطقة العقبيين مركز المطرية محافظة الدقهلية، في حالة تيبس وزرقة بالجسم، وبالفحص تبين أنها تعاني من مرض ضيق التنفس وتقيم بمفردها بعد وفاة زوجها وخلال وجودها على سطح المنزل أصيبت بحالة اختناق جراء معاناتها من المرض ولفظت أنفاسها الأخيرة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي، بوصول "جيهان.إ.م"،45 عاما، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة العقبيين، بندر المطرية، جثة هامدة وفي حالة تيبس مع وجود زرقة بالجسم ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، بالفحص وسؤال شقيقتها "هدى"،38 عاما، ربة منزل، ومقيمة منطقة البر الثاني، وقررت أنها حال توجهها إلى منزل شقيقتها للإطمئنان عليها كونها تعاني من مرض ضيق بالتنفس وتقيم بمفردها عقب وفاة زوجها، فوجئت بها ملقاة أعلى سطح منزلها فقامت بنقلها بمساعدة الأهالي إلى المستشفى ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.