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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس سائق ونجله بتهمة الاتجار فى العملة بمصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس سائق ونجله فى اتهامهم بالإتجار بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرفية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى مصر القديمة.

وكانت النيابة قد أمرت بالتحفظ على الاموال المضبوطه، والاستعلام عن نشاطهما الاجرامى.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق - مقيم بمحافظة الشرقية، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأقر الثانى والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية" .

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب" لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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