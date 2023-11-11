طقس الإسكندرية.. أجواء خريفية وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تجمعا للسحب الكثيفة والمنخفضة على جميع أحياء المحافظة وسط وجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة على معظم أجزاء المحافظة، حيث انخفضت درجات الحرارة في ساعات الصباح الأولى لتسجل 24 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم عن حالة الطقس من تكاثر ظاهرة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، والتي تمتد مساءاً إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وحسبما جاء في البيان هناك أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.