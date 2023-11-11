محتوياته احترقت.. الأدلة الجنائية تعاين حريق "سوبر ماركت" بالطالبية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل محل تجاري "سوبر ماركت" بمنطقة الطالبية. ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.



محتوياته احترقت

وأفاد تقرير المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، التهام ألسنة النيران لمعظم محتويات المحل، ويرجح أن يكون السبب وراءه هو حدوث ماس كهربائي.



تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري "سوبر ماركت" بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.