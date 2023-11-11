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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فوتشيتش لا يتوقع ضم صربيا وأوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي قريبًا

الرئيس الصربي ألكسندر
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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 صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن دول غرب البلقان وأوكرانيا ومولدوفا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي قريبا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأشار فوتشيتش عشية لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، يوم الجمعة، إلى أنه "لا يريد أن يكذب على المواطنين" بهذا الشأن ولا يريد أن يعد بأي شيء غير قابل للتحقيق، بغض النظر عن الحملة الانتخابية في صربيا.

وقال: "لن تُضم أي دولة في غرب البلقان، أو أوكرانيا أو مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، ولا في العام المقبل، ولا بعد عام من ذلك".

وأشار إلى أن هناك خطة للتنمية، قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للفترة ما قبل انضمام صربيا للاتحاد الأوروبي.

ألكسندر فوتشيتش صربيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي