ماكرون: القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يستهدف المدنيين ولا شرعية له

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين النساء والأطفال، ولا مشروعية له، داعيًا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأضاف ماكرون في مقابلة مع قناة "بي بي سي" يوم الجمعة، إن القصف الإسرائيلي يودي بحياة المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء لذلك يجب أن توقف إسرائيل إطلاق النار.

وقال: "في الواقع، اليوم، يتم قصف المدنيين. هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء المسنين، يتعرضون للقصف والقتل. ليس هناك مبرر لذلك ولا شرعية، وندعوها لوقف إطلاق النار".

وأكد أنه "لا يوجد مبرر" للتفجيرات، وأن وقف إطلاق النار "سيفيد إسرائيل".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار هما السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن في قطاع غزة.