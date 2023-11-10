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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة صيدلانية في حريق التهم سيارتها عقب اصطدامها بسور الدائري

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيبت صيدلانية بحروق في حادث تصادم سيارتها بسور الطريق الدائري واشتعال النيران بالسيارة عقب اختلال عجلة القيادة بيدها أعلي وصلة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابة أعلي وصلة المريوطية بدائرة القسم 

 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مداومة بسيارة إطفاء وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة طبيبة صيدلانية اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدامها بسور الدائري واشتعال النيران بالسيارة وإصابة قائدتها بحروق جري نقل المصابة إلي مستشفي أم المصريين لتلقي اللازم كما تم اخماد حريق السيارة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اختلال عجلة القيادة اختلت عجلة القيادة أعلي وصلة المريوطية اصطدام سيارتها اشتعال النيران بها اشار إشارة من غرفة عمليات النجدة النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة انحراف الطاره سيارة ملاكي مديرية امن الجيزة وصلة المريوطية واشتعال النيران مباشرة التحقيقات قسم شرطة الأهرام قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة