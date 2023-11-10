تفحم جثة عامل في حريق مخزن زيوت سيارات بأوسيم

لقي عامل مصرعه في حريق نشب داخل مخزن زيوت سيارات بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن زيوت سيارت بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع عامل متفحما وكذا تفحم سيارة ومحاولات المخزن، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أوسيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.