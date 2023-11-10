ads
الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفحم جثة عامل في حريق مخزن زيوت سيارات بأوسيم

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي عامل مصرعه في حريق نشب داخل مخزن زيوت سيارات بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن زيوت سيارت بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع عامل متفحما وكذا تفحم سيارة ومحاولات المخزن، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أوسيم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إشارة من غرفة عمليات النجدة 3 سيارات إطفاء بمديرية أمن الجيزة تفحم سيارة داخل مخزن لقي عامل مصرعه مركز شرطة أوسيم مديرية امن الجيزة مستشفي اوسيم المركزي