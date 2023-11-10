المصري يوافق على طلب الجهاز الفني بإلغاء معسكر الغردقة

وافق مجلس إدارة النادي المصري على الطلب المقدم من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، والمتعلق بإلغاء معسكر الفريق المغلق الذي كان مقررًا إقامته بالغردقة اعتبارا من الأسبوع المقبل.



وسوف يستأنف الفريق تدريباته باستاد الكلية الحربية اعتبارا من مساء اليوم الجمعة ، فيما يبدأ الفريق تدريباته ببورسعيد اعتبارا من الثلاثاء المقبل وذلك استعدادًا لاستئناف مبارياته بالدوري التي يستهلها المصري بملاقاة نظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.



على صعيد آخر، يعقد علي ماهر خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن تساؤلات الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.

من جانب آخر، أبلغ مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي مسئول اتحاد الكرة بخصم مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه من قيمة مستحقات اللاعبين الذين شاركوا في لقاء البنك الأهلي الأخير الذي شهد خسارة المصري برباعية نظيفة.