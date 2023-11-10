العراق يوقف 11 إرهابيا بكمين محكم في محاقظة نينوى

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، توقيف 11 إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، عملوا في خدمة التنظيم الإرهابي في مناطق مختلفة بمحافظة نينوى.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أن مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في نينوى في إطار مواصلة عملياتها الاستباقية في ملاحقة ماتبقى من عصابات داعش الارهابية، تلقت معلومات دقيقة تضمنت تواجد 11 مطلوبا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، وذلك ضمن مناطق مختلفة ضمن محافظة نينوى.

وأضاف البيان، أنه على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات وبعد استحصال الموافقات القضائية نفذت مفارزنا عملية نوعية لمداهمة أماكن تواجدهم وأثمرت العملية عن إلقاء القبض على 11 إرهابيا.

ولدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة انتمائهم الى مايسمى بعصابات داعش الارهابي وانهم كانوا يتقاضون مبالغ مالية مقابل انتمائهم لها، دونت اقوالهم واحيلوا الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.

يشار إلى أن جهاز مكافحة الارهاب، قبل أيام، نجح في نصب كمين محكم، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة في محافظة صلاح الدين مدينة تكريت، حيث تمكن أبطال الجهاز من إلقاء القبض على أحد قادة عصابات داعش الإرهابي عمل في قاطع نينوى سابقا، وقبل توقيفه عمل بصفة ناقل لعصابات داعش الارهابي بين العراق وإحدى دول الجوار وقام بتجديد البيعة للتنظيم الارهابي في عام 2023.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب، أن العمليات النوعية التي ينفذها أبطال الجهاز على أهداف عالية المستوى أدت إلى شبه إعاقة لحركة التنظيم في المناطق التي قد يفكر في أن يتعرض فيها أو يحاول أن يسجل فيها تواجدا إعلاميا.