محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

حقق النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، اليوم الجمعة، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، اليوم، عن الفائزة بجائزة لاعب الشهر في المسابقة، وأعلنت عن تتويج محمد صلاح رسميًا بالجائزة المقدمة من شركة EA Sports.

وتفوق صلاح على منافسيه في سباق الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر، حيث تخطى كل من دوجلاس لويز (أستون فيلا) وبريان مبويمو (برينتفورد) وبيدرو نيتو (وولفرهامبتون) وديكلان رايس (أرسنال) وكريستيان روميرو (توتنهام).

ونجح الفرعون المصري خلال الشهر المنصرم في تسجيل 5 أهداف في ثلاث مباريات مع ليفربول، وذلك في شباك برايتون (هدفان)، إيفرتون (هدفان) وهدف في شباك نوتنجهام فورست.

وقاد صلاح، الريدز خلال هذا الشهر لتحقيق انتصارين والتعادل في مباراة واحدة، ليصبح أول لاعب من خارج نادي توتنهام يظفر بالجائزة خلال الموسم الجاري، وذلك بعد جيمس ماديسون في أغسطس وزميله الكوري الجنوبي سون هيونج مين في سبتمبر.

وبذلك، حصد محمد صلاح جائزة لاعب الشهر لأول مرة منذ أكتوبر 2021، ليحصل على الجائزة الخامسة من أفضل لاعب في الشهر ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبحصول نجم المنتخب الوطني على 5 جوائز، بات أكثر لاعب نشط في الدوري الأقوى في العالم حاليًا فوزًا بالجائزة.

كما تساوى محمد صلاح مع وين روني نجم مانششتر يونايتد السابق وروبن فان بيرسي مهاجم أرسنال السابق في عدد الجوائز، وأصبح لم يفز أي لاعب في البطولة بالجائزة أكثر من النجم المصري سوى ستيفن جيرارد وكريستيانو رونالدو بواقع 6 مرات لكل منهما، وسيرجيو أجويرو وهاري كين برصيد 7 مرات لكل منهما.