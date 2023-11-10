وزراء خارجية ودفاع الهند وأمريكا يعقدون اجتماع (2+2) في نيودلهي

الجمعة 10/نوفمبر/2023 - 11:52 ص

اجتمع وزراء الخارجية والدفاع للهند والولايات المتحدة اليوم /الجمعة/ في العاصمة الهندية نيودلهي لبحث القضايا الأمنية المتعلقة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والصين والحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن – في تصريحات للصحفيين – إن الولايات المتحدة والهند تتمتعان بشراكة قوية وسنناقش القضايا التي لها آثارا على المستقبل، مضيفا أن المستقبل هو الآن.

وأكد بلينكن أنه يشجع منطقة آسيا-المحيط الهادئ حرة ومنفتحة ومزدهرة، وذلك من خلال تقوية الشراكة في التحالف الأمني الرباعي (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.

وأشار بلينكن إلى أن التعاون الدفاعي ركيزة أساسية في العلاقات بين البلدين، مضيفا أن الولايات المتحدة والهند تعملان على تقوية شراكتهما في السلم الدولي وتعزيز النظام المبني على القواعد.

وفي السياق ذاته، أفاد بيان لوزارة الدفاع الأمريكية بأن وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره الهندي راجناث سينج سيبحثان خارطة الطريق بشأن التعاون الصناعي الدفاعي الذي سيسرع من التعاون التكنولوجي والانتاج المشترك في مجالات الاستخبارات والمراقبة والذخيرة وغيرها من المجالات.

وتعقد الولايات المتحدة والهند محادثات بصيغة (2+2) منذ عام 2018 لمناقشة القضايا محل الاهتمام وتعزيز العلاقات الثنائية.

