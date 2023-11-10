قوتنا في وحدتنا.. شباب بورسعيد يتبرعون بالدم لأهالي غزة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، برئاسة عبد الفتاح حافظ، بالتعاون مع مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، حملة تبرع بالدم، اليوم الجمعة، تضامنا مع غزة، وذلك بمركز شباب أكتوبر نطاق حي الزهور.

أكد عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، على ان كل الشعب المصري متضامن مع الأشقاء في غزة، وأن الحملة تعتبر مساهمة بسيطة من شباب بورسعيد ومختلف محافظات الجمهورية من خلال التبرع بالدم إلى أشقائهم في فلسطين.

وأشار إلى أنه أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تمام الساعة العاشرة صباحا إشارة بدء الحملة، وجرى تخصيص مركز شباب أكتوبر في محافظة بورسعيد ليكون مركز للحملة كونه واقع نطاق حي الزهور الذي يفوق عدد سكانه 50% من سكان المحافظة وستمتد لما ما بعد صلاة العصر لاستيعاب جميع المتبرعين المتوافدين على المركز.

كما أكد أن الحملة تقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصرية ويشارك بها متطوعين من مديرية الشباب والرياضة، مضيفا:"الشباب والسيدات والرجال يتبرعون وسيزحف المزيد من مختلف الأطياف".

وطالبت عائشة ابراهيم الغزاوي، أحدى المتبرعات بالدم، الشباب والسيدات حتى 60 عاما بالتبرع بالدم، مضيفة:"هذا أقل شئ يمكن تقديمه لأهالي غزة ودائما مصر بجانب كل إخوتها العرب وأهلنا في غزة".

ومن جانبها، أوضحت مايا يوسف عفيفي، منسق مجلس القبائل والعائلات المصرية ببورسعيد، أو الحملة انطلقت في نفس الوقت في 27 محافظة تضامنا ودعما لاخوتنا في فلسطين بالتعاون مع وزارات: الشباب والرياضة والصحة والأوقاف وهناك اقبال من المواطنين منذ الساعة الأولى لانطلاق الحملة وهناك أنشطة أخرى ستنظم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم اخوتنا في فلسطين.

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