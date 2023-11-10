غدا.. ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا لمعسكر نوفمبر

يعلن غدا السبت، البرازيلى روجيريو ميكالى عن قائمة المنتخب الأوليمبي المستدعاة لخوض معسكر نوفمبر الجارى، استعدادًا للمشاركة فى دورى الألعاب الأولمبية.

ويدرس المدير الفنى للمنتخب الأولمبى ضم حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة لصفوف المنتخب فى المعسكر المقبل، بعد المستويات الكبيرة التى ظهر عليها اللاعب فى انطلاقة الدورى هذا الموسم، حيث أحرز حتى الآن 5 أهداف مع فريقه فى 6 مباريات خاضها مع فريقه فى بطولة الدورى العام هذا الموسم.

وطالب ميكالى مسئولى اتحاد الكرة بسرعة إنهاء الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر نوفمبر المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

واشترط ميكالى أن تكون المواجهات الودية أمام منتخبات أوروبية أو من منتخبات أمريكا اللاتينية، لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة وإكساب لاعبى المنتخب الأولمبى مزيد من الخبرات بالاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.