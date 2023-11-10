اليوم.. منتخب الشابات يواجه الكونغو فى برازفيل بتصفيات المونديال

يواجه منتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة "منتخب الشابات"، نظيره الكونغولى اليوم الجمعة، فى العاصمة برازفيل، ضمن منافسات ذهاب الدور الثانى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



وانطلق الجمعة الماضى معسكر منتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة، استعدادًا لمواجهة الكونغو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم؛ إذ تقام المباراة الأولى فى الكونغو يوم 10 نوفمبر، فيما تحدد يوم 19 من الشهر ذاته الجارى لمواجهة الإياب.



وحصلت لاعبات منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة، على التطعيم المضاد للأمراض المستوطنة، خلال الساعات الماضية، قبل السفر للكونغو لخوض مواجهة الذهاب بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.



وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزًا عريضا على نظيره ساو تومى بنتيجة 11-0، فى إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها فى كولومبيا العام المقبل.



وكانت مباراة الذهاب التى أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصرى بسبعة أهداف دون رد.