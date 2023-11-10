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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 60 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 60 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية في جنوب الضفة الغربية إن قوات الاحتلال اعتقلت 28 شخصًا من مُحافظة الخليل، و14 شخصًا من محافظة "بيت لحم"، وذلك بعد حملة مداهمات وتفتيش تخللها مواجهات عنيفة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة أشخاص من مخيم "الجلزون" الواقع شمال محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، خمسة من بلدة "جبع" في جنوب "جنين" شمال الضفة، وأربعة من مخيم "عسكر" القديم شرق "نابلس" شمال الضفة، وشابا من بلدة "حزما" بالقدس (خارج الجدار، وشابين من بلدتي العيساوية وسلوان بالقدس (داخل الجدار).

بيت لحم الضفة الغربية الخليل الاحتلال الإسرائيلي