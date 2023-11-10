هل تنجح إسرائيل في تهجير الفلسطينيين؟.. بايدن يعلن فتح ممرين إنسانيين لسكان غزة.. طائرات نتنياهو تقصف مجمع الشفاء برشقات صاروخية.. ولحظات من الرعب عاشتها الطواقم الطبية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف في قطاع غزة، فقد قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بشن غارات متتالية في محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث نصبت خيام للنازحين، إلى جانب خيمة للصحفيين، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين، وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مرافقه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بقيام قوات الاحتلال بشن سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

بعد وعود بايدن بممرين إنسانيين لأهل غزة.. طائرات نتنياهو الحربية تقصف محيط مستشفى الشفاء

هل الممران خطة سرية جديدة لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل وافقت على هدن إنسانية في غزة إثر ضغوط مارستها الولايات المتحدة، وقال بايدن أن هنالك ممران إنسانيان يسمحان للناس بالفرار من المناطق المعادية في غزة اعتبارا من اليوم، وأوضح البيت الأبيض أنه ستكون هناك فترات توقف يومية في القتال لمدة أربع ساعات في شمال غزة، مع إعطاء تحذير قبل ثلاث ساعات.

وتابع بايدن قائلًا: "أن الآلاف قد تمكنوا بالفعل من الوصول إلى أماكن آمنة فترات التوقف هذه سوف تساعد في نقل المدنيين إلى مناطق أكثر أمانًا بعيدًا عن القتال النشط، إنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال الرئيس الأمريكي، أن إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها ولديها التزام بالتفرقة بين الإرهابيين والمدنيين والامتثال الكامل للقانون الدولي.

جرحى في قصف إسرائيلي استهدف ساحة مجمع الشفاء الطبي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن القوات الإسرائيلية استهدفت الساحة الرئيسية للاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأضاف: "لحتى الآن تحاول الطواقم الطبية في المستشفى التعرف على حالة الضحايا ومدى إصابتهم"، مؤكدا أن ساحة المستشفى وجميع المرافق مكتظة بمئات المواطنين النازحين.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة 6 أشخاص 2 منهم بجروح خطيرة وآخران بجروح متوسطة وشخص واحد أصيب بجروح حرجة.

لحظات من الرعب عاشها طاقم مستشفيات قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على عدة مستشفيات في قطاع غزة ، وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن إصابة أحد المسعفين وتدمير عدد من سيارات الإسعاف .

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف تسبب بإصابة مسعف وخروج سيارتي إسعاف عن الخدمة في غزة بعد استهدافهما من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة ، مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال ما أسفر عن اندلاع حرائق ضخمة في عدة أقسام داخله.

وقصفت طائرات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بقذيفة غير مسبوق استخدامها ، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، إحداها كانت حرجة.