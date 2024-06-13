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الخميس 13 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

197 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك بالمنيا

صلاة العيد
صلاة العيد
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 خصصت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة عدد 197 ساحة لأداء صلاة العيد منها 67 ساحة بمراكز الشباب والأندية والملاعب بكافة مراكز المحافظة والتى تقدر باستقبال مئات الآلاف من المصليين من جميع الأعمار.

وقد وجه مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا بعمل غرفة عمليات بمديرية الشباب والرياضة لمتابعة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك بمراكز الشباب والأندية فى ١٧٤ مركز شباب و١٤ ناديا رياضيا بالمحافظة وذلك لتلقى أى شكاوى ومتابعة سير الاحتفالات بشكل منتظم.

وقد أشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بفتح أبواب مراكز الشباب والأندية الرياضية لاستقبال المترددين خلال الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك ومتابعة لحظية ونقل الاحتفالات بشكل مباشر من قبل المركز الإعلامى والمنسقين الاعلاميين.

عيد الاضحى المبارك مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة مراكز الشباب والأندية محافظ المنيا