مسلسل "سفاح التجمع" يشعل أزمة حقوق الملكية

فجر مسلسل “سفاح التجمع” أزمة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ما بين المنتج أحمد السبكي، والمنتج أيمن يوسف، حول أحقية كل منهما بإنتاج عمل درامي حول جرائم القتل البشعة التي ارتكبها البلوجر المصري كريم، الشهير بـ “سفاح التجمع”.

جاء ذلك بعدما نشر المؤلف محمد صلاح العزب، صورة عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أثناء توقيع عقد المسلسل مع المنتج أحمد السبكي، والذي من المتوقع أن يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

لينشر بعدها المنتج أيمن يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لسيناريو المسلسل مرفق معه ختم الرقابة، وقال: "تم التعاقد على مسلسل سفاح التجمع والذي تمت إجازته رقابيًا للمؤلف چوزيف فوزي، وجاري التعاقد مع نجم من نجوم الصف الأول ومخرج كبير للبدء في تصوير المسلسل بعد إجازة عيد الأضحي المبارك للعرض قريبًا على إحدى المنصات العالمية".

وحذر يوسف: "إذ تحذر الشركة من استخدام اسم ومحتوى المسلسل من أي طرف آخر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم إخطار نقابة المهن السينمائية والرقابة على المصنفات الفنية وكافة الجهات الرسمية بذلك".

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "سفاح التجمع"، المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، نهاية مايو الماضي. وتبين أنه استدرج النساء إلى شقته بأحد التجمعات السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

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