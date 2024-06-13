بأغنية "الطعامة".. عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب وإكس

تصدر الفنان عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، و موقع التدوينات "إكس"، وذلك بعد طرح أغنيته الجديدة "الطعامة"، من كلمات تامر حسين ، الحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد ابراهيم.

ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب، حفلا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 15 يونيو الجاري، حسب ما أعلنت الجهة المنظمة للحفل .

كان الهضبة أحيا حفلا كبيرا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل ، وحقق الحفل نجاحا غير مسبوق في عدد الحضور الجماهيري.

و يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي يوم 18 يونيو الجاري حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي.