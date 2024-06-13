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الخميس 13 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بأغنية "الطعامة".. عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب وإكس

اغنية الطعامة لعمرو
اغنية الطعامة لعمرو دياب
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تصدر الفنان عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب،  و موقع التدوينات "إكس"، وذلك بعد طرح أغنيته الجديدة "الطعامة"،  من كلمات تامر حسين ، الحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد ابراهيم.

ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب، حفلا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 15 يونيو الجاري، حسب ما أعلنت الجهة المنظمة للحفل .

كان الهضبة أحيا حفلا كبيرا العام الماضي في بيروت بعد غياب طويل ، وحقق الحفل نجاحا غير مسبوق في عدد الحضور الجماهيري.

 

و يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل آخر في دبي يوم 18 يونيو الجاري  حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي.

 

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