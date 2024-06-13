ads
الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: تواصل دائم مع مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لحل أي مشكلات تواجههم

الدكتور طارق سليمان
الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه جرى التواصل والتنسيق مع كافة مدراء الإنتاج الحيوانى على مستوى محافظات الجمهورية بضرورة التواصل الدائم مع مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لدراسة أى مشكلات تواجههم على أرض الواقع والعمل الفورى على تذليلها.

وأكد سليمان، أنه جرى رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المتغيرة، وجرى تشكيل لجنة متابعة مركزية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية.

الثروة الحيوانية الظروف الجوية المتغيرة مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة