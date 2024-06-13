الزراعة: تواصل دائم مع مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لحل أي مشكلات تواجههم

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه جرى التواصل والتنسيق مع كافة مدراء الإنتاج الحيوانى على مستوى محافظات الجمهورية بضرورة التواصل الدائم مع مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لدراسة أى مشكلات تواجههم على أرض الواقع والعمل الفورى على تذليلها.

وأكد سليمان، أنه جرى رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المتغيرة، وجرى تشكيل لجنة متابعة مركزية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية.