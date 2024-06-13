ترشيدا للطاقة.. صيانة أعمدة الإنارة بقرى المنيا

تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال صيانة كشافات الكهرباء والأعمدة بقري قطاع بردنوهابحضور ربيع عبد الحليم رئيس القرية.

حيث جرى صيانة كشافات الكهرباء والأعمدة بالطرق والشوارع الرئيسية بقري مجلس بردنوها مع الأخذ في الاعتبار ترشيد الطاقة بما لا يؤثر على الاناره العامه للمواطنين.

وتستمر الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي في أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالشوارع والطرق الرئيسية بين القرى والمدينة مع العمل بترشيد الطاقة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء بالطرق الرئيسية بالمراكز والقرى بما يحقق ترشيد استهلاك الطاقة

FB_IMG_1718295346723