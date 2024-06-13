الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة للصلاة بالمسجد النبوي وزيارة قبر الرسول

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام حيث توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

ومن المقرر أن يصل الرئيس إلى المدينة المنورة، حيث يؤدى الصلاة فى المسجد النبوى الشريف ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.

في السياق، تبدأ غدا الجمعة عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة تمهيدا لأداء الركن الأعظم للحج بالوقوف بعرفة بعد غدا السبت، ويتم تصعيد الغالبية العظمي من الحجاج إلى عرفات مباشرة حرصا على راحتهم، فيما تقوم أعداد من الحجاج بالتوجه من ظهر غدا إلى مشعر منى لقضاء التروية ثم الصعود من فجر السبت إلى مشعر عرفات لقضاء الركن الأعظم للحج

