بيان من السكة الحديد بشأن قطار أبو النمرس

أصدرت الهيئة القومية للسكك الحديدية بيانا بشأن قطار أبو النمرس .

وقالت الهيئة في بيانها: “أثناء مسير قطار رقم ١٦٤ اكسبريس ثالثة تهوية ديناميكية من الاسكندرية / اسوان بالجرار رقم ٢٥٤٤ ما بين محطتى ابوالنمرس/ طموه تلاحظ لمراقب برج ابوالنمرس رباط بالبوجي للعربة الأخيرة من القطار ونبه علي الفور علي السائق بالوقوف والمرور علي القطار و تصريف العربة وتم ذلك، ثم تم استئناف المسير مرة اخري والقطار بحالة جيدة وبدون أي ملاحظات”.

وأهابت الهيئة القومية للسكك الحديدية بوسائل الاعلام المختلفة بتحرى الدقة فيما يتم نشره من اخبار وعدم تلقي الأخبار إلا من المصادر الرسمية بالهيئة وذلك تجنبا لاشاعة البلبلة والذعر بين المواطنين.