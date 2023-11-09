الأونروا تسعى لجمع نصف مليار دولار لإغاثة قطاع غزة

قالت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، إنها تسعى إلى جمع 481 مليون دولار لقطاع غزة بسبب "الدمار غير المسبوق" هناك والاحتياجات المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة ولنزوح جماعي محتمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وذكر فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا "شهر من حصار مطبق وحرب ضروس، الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة وتتزايد بمرور الساعة".

وقالت الأونروا في بيان إن الأموال ستُستخدم في تقديم المساعدات الغذائية الأساسية والملاجئ والمياه والصرف الصحي إلى 1.6 مليون شخص في غزة وتوفير الرعاية الصحية والحماية لمن يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت أيضا أن التمويل ضروري للبنان "تحسبا لنزوح جماعي محتمل للاجئين الفلسطينيين، وبالتحديد في منقطتي صيدا وصور في الجزء الجنوبي من البلاد".

وكانت الأمم المتحدة قالت إن عشرات الألوف نزحوا بالفعل جراء اشتباكات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية والتي تصاعدت منذ اندلاع حرب إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية في غزة.

ويأتي النداء الجديد عقب نداء سابق أعلنته الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لجمع 1.2 مليار دولار.