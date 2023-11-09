استطلاعات: غالبية الكنديين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة

تشير استطلاعات الرأي الجديدة إلى أن غالبية الكنديين يؤيدون إما وقف إطلاق النار الكامل أو وقف مؤقت للأعمال العدائية في غزة.

ويعتقد 35% من الكنديين أنه يجب الدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار على الفور للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في حين يعتقد 30% إضافيون أنه يجب أن يتم وقف كامل لإطلاق النار على الفور، وفقًا لاستطلاع جديد أجراه معهد أنجوس اليوم الخميس.

وسأل الإستطلاع 1748 شخصًا عن آرائهم حول الصراع في استطلاع عبر الإنترنت تم إجراؤه في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر. ويشير استطلاع منفصل أجرته مؤسسة مينستريت للأبحاث إلى أن 71% من الكنديين إما يؤيدون بقوة أو يدعمون إلى حد ما دعوة كندا لوقف إطلاق النار حتى تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة.

ويدعو رئيس الوزراء جستن ترودو إلى هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات إلى سكان غزة. ويدعم حزب المحافظين أيضًا الدعوات لوقف القتال لأسباب إنسانية.

ومع ذلك، يدعو كل من حزب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد إلى وقف فوري لإطلاق النار ويريدان من الحكومة الليبرالية أن تفعل الشيء نفسه.

وحصلت العريضة الإلكترونية التي يرعاها النائب عن الحزب الوطني الديمقراطي ألكسندر بوليريس والتي تدعو كندا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" على ما يقرب من 190 ألف توقيع في 15 يومًا. وهو ثاني أكبر عدد من التوقيعات على العريضة الإلكترونية منذ عام 2015.