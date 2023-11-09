مجلس الأمن والأمم المتحدة يصوتان لانتخاب 5 قضاة لمحكمة العدل بينهم مصري

صوت مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس لانتخاب خمسة قضاة لمحكمة العدل الدولية لفترة ولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير 2024.

تضم قائمة المرشحين 9 أشخاص هم:

بوجدان-لوسيان أوريسكو (رومانيا)؛ تشالوكا بياني (زامبيا)؛ هيلاري تشارلزوورث (أستراليا)؛ سارة هال كليفلاند (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ أحمد أمين فتح الله (مصر)؛ كيريل غيفورجيان (الاتحاد الروسي)؛ خوان مانويل جوميز روبليدو فيردوزكو (المكسيك)؛ أنطوان كيسيا-مبي ميندوا (الكونغو الديمقراطية)؛ ديري تلادي (جنوب أفريقيا).

أما القضاة الذين ستنتهي مدتهم في فبراير 2024 فهم: جوان دونوهيو، كرييل غيفورغيان (لفترة ثانية)؛ محمد بنونة؛ باتريك ليبتون روبنسون؛ هيلاري تشارلزوورث (لفترة ثانية).

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ومقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا.

وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

تتألف المحكمة من 15 عضوا (قاضيا) منتخبين لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. ويصوت هذان الجهازان في آن واحد ولكن بصفة مستقلة أحدهما عن الآخر.

ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها. وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون.

قضاة المحكمة الحاليون هم:

الرئيسة جوان دونوهيو (الولايات المتحدة)، ونائب الرئيس كرييل غيفورغيان (روسيا).

بيتر تومكا (سلوفاكيا)، روني أبراهام (فرنسا)، محمد بنونة (المغرب)، عبد القوى أحمد يوسف (الصومال)، شيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندا (أوغندا)، دلفير بهانداري (الهند)، باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، نواف سلام (لبنان)، أواساو يوجي (اليابان)، جورج نولتئ (ألمانيا)، هيلاري تشارلزوورث(أستراليا).