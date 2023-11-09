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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأولمبية تعتمد سفر بعثة فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي في الكونفيدرالية

فريق فيوتشر
فريق فيوتشر
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اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب سفر بعثة فريق فيوتشر لكرة القدم لمواجهة فريق الهلال الليبي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية. 
ويخوض فريق فيوتشر مباراة الهلال الليبي يوم 3 ديسمبر القادم في ليبيا على أن تغادر البعثة يوم 30 نوفمبر الجاري والعودة للقاهرة يوم 4 ديسمبر. 
جاء قرار اللجنة الأولمبية بناء على خطاب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وقرار مجلس إدارة نادي فيوتشر بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

إدارة اللجنة الأولمبية الكونفيدرالية الأفريقية فريق فيوتشر مواجهة الهلال