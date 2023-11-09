وكيل "شباب مطروح": تنفيذ المعسكر الرابع لبرنامج الرياضة من أجل التنمية

أقيمت فعاليات اليوم الثاني للمعسكر الرابع لبرنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار “مهاراتي لياقتي”، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وتضمن البرنامج تنفيذ معسكرات مكثفة لمدة ثلاث أيام متتالية، وكذا أنشطة مختلفة، ويحقق المعسكر فرصة للفتيات والفتيان للتفاعل مع بعضهم البعض وتجربة كل ما يقدمه برنامج الرياضة من أجل التنمية “مهارتي لياقتي” ويتم تنفيذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ويتضمن المعسكر أيضاً أنشطة تساعد على اكتشاف الآخرين والعلاقات، أتعلم التواصل الفعال، أنا و أقراني، أعبر عن نفسي، أشعر بالآخر، احترم اختلاف الآخر، أنا جزء من فريق، والعلاقات تحت شعار – في العلاقات حددي التوقعات - يهدف إلي إدراك مفهوم العلاقات و معرفة العلاقات المختلفة في حياة الفتاة وكيفية التعامل معها وجوانبها ( التوقعات - التواصل - الأخذ والعطاء).

يقام المعسكر الواحد بمشاركة أكثر من ١٠٠ مستفيد من الفتيات والبنين، يستهدف المعسكر الأعمار التي تتراوح بين ١٠ - ١٥ عاما، يستمر التدريب لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، أن تنفيذ المعسكرات تم خلال شهر أكتوبر ونوفمبر بتنفيذ عدد ٤ معسكرات بمراكز الشباب والمعاهد الأزهرية، ليصبح إجمالي عدد المستفيدين خلال الشهر ٤٠٠ فتاة.

وقدم مدير المديرية بكل الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية لما تقدمه من دعم للأنشطة المنفذة للإدارة بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، كما وجه الشكر للشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية للأزهر بمطروح والعاملين الأزهر على التعاون المستمر لإنجاح فاعليات وأنشطة مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

للمعسكر الرابع لبرنامج الرياضة من أجل التنمية

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