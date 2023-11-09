ضبط 53 قضية سلاح نارى بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود تلك الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 53 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية- 25 بندقية خرطوش- 19 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (53 متهم لـ 38 منهم معلومات جنائية")، وضبط 11 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،370 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،250 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (15 متهم لـ 12 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ عدد (534) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- 3 فرد محلى وطلقتين)، بحوزة 8 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ (838) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

كما تم ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9،500 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.