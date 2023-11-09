قرأ القرآن أمام الرئيس.. الطفل المعجزة أحمد تامر يشارك في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ كتاب الله

شارك الطفل أحمد تامر، الذي قرأ القرآن الكريم أمام رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر قادرون باختلاف، في تصفيات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني.

وأعرب الطفل عن سعادته بالمشاركة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، مؤكدا أنه اعتاد على قراءة 5 أجزاء من القرآن الكريم في كل يوم، كما أن القرآن جعله من المتميزين في الدراسة الأزهرية، وحقق له نجاحات كبيرة في حياته، مضيفا:"لولا القرآن ما كنت تحدثت مع الرئيس ولا قرآت أمامه".

يشار إلى أن أحمد تامر، ابن محافظة الشرقية، تلميذ في الصف الخامس الابتدائي، وحفظ القرآن الكريم وهو في عمر الـ 5 سنوات، وخلال لقاءه في إحدي البرامج التلفزيونية في عام 2021، سمع صوته الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام بمهاتفته على الهواء مباشرة وأشاد بصوته العذب وحفظه للقرآن الكريم، ووعده بأن يتلو القرآن في أول مؤتمر رئاسي، وشارك بالفعل في افتتاح فاعليات مؤتمر لـ القادرون باختلاف.