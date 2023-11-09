التشكيلية أميمة السيسى لـ"البوابة نيوز": الذكاء الاصطناعي أداة يمكن تطويعها لخدمة الأعمال الفنية والتصميمات

قالت الفنانة التشكيلية أميمة السيسى، إن الحركة التشكيلية فى مصر مزدهرة وفي تقدم مستمر، ولكن هناك تخوف مبالغ فيه من بعض الفنانين الذين يرون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون بديل للفن التشكيلي.

وأضافت "السيسى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الذكاء الاصطناعي يُعد أداة مساعدة يمكن تطويعها لخدمة الأعمال الفنية والتصميمات، ولا يمكن ان يصبح بديل للفن التشكيلى، ولا تزال الأعمال الفنية الأصلية تباع فى المزادات العالمية بملايين الدولارات.

اميمة السيسى فنانة مبدعة تتعمد ابراز الهوية المصرية فى أعمالها الفنية، وتركز على التراث المصري، شاركت في معارض جماعية كثيرة في دبي، و دول أوروبية عديدة، بخلاف معارضها الفنية فى مصر.