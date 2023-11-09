ضبط مالكة مجموعة سيارات نقل هاربة من 140 سنة سجن في الصف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مالكة مجموعة سيارات نقل مطلوبه جنائيا لتنفيذ أحكام قضائية بالحبس 140 سنة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.



كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد مالكة مجموعة سيارات مطلوب التنفيذ عليها فى 140حكم قضائىفى قضايا "محاجر" والمقضى عليها فيها بالحبس "140سنة" وكفالات مالية بدائرة المركز.



وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بصحتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.