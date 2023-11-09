بحوزته 12 سلاحًا ناريًا وذخيرة.. ضبط المتهم بتحويل ورشته مصنعًا لتصنيع الأسلحة النارية بالبدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مالك ورشة خراطة لقيامه بتحويل ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

وكانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك ورشة خراطة، بإدارة ورشته لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من دائرة المركز وكراً لمزاولة اعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف الورشة وأمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 طبنجات معدلة، 4 خزائن طبنجة، 4 فرد محلى، عدد من الطلقات، كمية من أجزاء وأدوات التصنيع"، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.