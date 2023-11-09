طائرة مساعدات كويتية تصل مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة

أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل قبل قليل، بوصول طائرة مساعدات كويتية إلى مطار العريش تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

ويواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال تدفق المساعدات الدولية لقطاع غزة، حيث تهبط بالمطار يوميا طائرات تحمل مساعدات ومواد إغاثة إنسانية عاجلة يتسلمها فرع الهلال الأحمر المصرى ويعيد نقلها مشحونة على قاطرات إلى بوابة معبر رفح حيث تعبر للجانب الفلسطينى.

وأوضحت بيانات متابعة حركة وصول المساعدات لغزة إلى مطار العريش خلال الساعات الماضية هبوط 6 طائرات محملة بـ 227 طنًا من المساعدات المتنوعة، بينها 3 طائرات من دولة الإمارات محملة بـ 45 طنًا من المستلزمات الطبية، وطائرة من الكويت محملة بـ 32 طنًا من المواد الغذائية وطائرة من باكستان محملة بـ 84 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وطائرة من الاتحاد الأوروبى محملة ب5 أطنان من المستلزمات الطبية.